Sinop'ta kontrolden çıkan otomobil su birikintisine düştü

Sinop'ta sağanak yağış sonrası yolda oluşan su birikintisi nedeniyle direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil, şarampole düşerek suyun içine girdi.

Olay, Sinop- Ayancık yolu Abalı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayancık istikametinden Sinop yönüne seyir halinde olan Ş.B. idaresindeki 55 NE 330 plakalı otomobil, yol üzerinde biriken su birikintisine girmesi sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak şarampoldeki geniş bir su birikintisinin içine saplandı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Suya gömülen otomobilin, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılacağı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP