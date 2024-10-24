Sinop'ta Uçurumdan Düşen Vatandaş Hayatını Kaybetti

Sinop'un Gerze ilçesinde uçurumdan düşen bir vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, Sinop'un Gerze ilçesi Hacıselli köyü Güllük Deresi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 62 yaşındaki Durmuş Altun, evde suların kesilmesi üzerine su hattını kontrol etmeye gitti. Altun, burada dengesini kaybederek uçurumdan aşağı düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede Durmuş Altun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Altun'un cenazesi bulunduğu yerden alınarak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - SİNOP