Sinop'ta Traktör Kazası: 1'i Ağır 3 Yaralı

Güncelleme:
Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazanın engebeli arazide meydana geldiği ve jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı bildirildi.

Kaza, Boyabat ilçesi Dodurga Yaylası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir traktör engebeli arazide kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİNOP

