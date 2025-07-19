Sinop'ta Trafik Kazası: Bir Yaralı
Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Nurettin A. isimli sürücü yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından araçta sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Nurettin A. yönetimindeki 57 DL plakalı otomobil, seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen Sedat Ç. idaresindeki 57 HB plakalı otomobil sollama yaptığı sırada çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü Nurettin A., olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa