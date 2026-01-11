Haberler

Sinop'ta otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Güncelleme:
Sinop'un Türkeli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Türkeli-Çatalzeytin kara yolu Gündoğdu köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sami Gürleyen idaresindeki son rakam grubu alınamayan 57 HC 613 plakalı otomobil, Çatalzeytin istikametinde seyir halindeyken Gündoğdu köyüne istikametine dönüş esnasında karşı yönden gelen 37 ADS 043 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Sami Gürleyen yaralanarak, ambulansla Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
