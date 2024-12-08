Sinop'ta Pazar Yerinde Yangın Panik Yarattı

Sinop'un Ayancık ilçesinde pazar yerinde çıkan yangın çevrede paniğe yol açtı.

Ayancık Yalı Mahallesi Cemil Yıldız Caddesi yanında bulunan açık pazar yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar hemen 112'ye haber verdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, pazar yerinde büyük zarar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP