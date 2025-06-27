Sinop'ta Jandarma Operasyonu: 5 Ruhsatsız Tabanca ve Kenevir Ele Geçirildi

Sinop'ta Jandarma Operasyonu: 5 Ruhsatsız Tabanca ve Kenevir Ele Geçirildi
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Sinop'un Erfelek ilçesinde jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, mühimmat ve kenevir bitkisi ele geçirdi. Üç şüpheli gözaltına alındı.

Sinop'un Erfelek ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, mühimmat, kenevir bitkisi ve bıçak ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, Erfelek ilçesinde 2 ayrı adres ve bir araçta eş zamanlı adli arama yapıldı. Yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 280 adet tabanca fişeği, 43 adet av tüfeği fişeği, 1 kök kenevir bitkisi ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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