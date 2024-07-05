Sinop'ta işyerinden hırsızlık olayında 2 şüpheli yakalandı

Sinop'un Gerze ilçesinde meydana gelen işyerinden hırsızlık olayıyla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Gerze ilçesinde 04 Temmuz'da meydana gelen işyerinden hırsızlık olayıyla ilgili Gerze İlçe Emniyet ve Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren şüpheli şahıslar yakalandı. Hırsızlık konusu 23 adet akıllı telefon, 1 adet tablet PC, 1 adet bluetooth kulaklık, 1 adet şarj aleti, 1 adet akıllı saat, 1 adet telefon kılıfı, 19 bin 650 TL ve 50 euro suç geliri ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - SİNOP