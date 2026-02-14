Türkeli'de kıyıya vuran şüpheli cisim korkuttu

Sinop'un Türkeli ilçesinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kenarında metal görünümlü silindirik bir cisim fark etti.

İlçenin Güllüsu sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kenarında metal görünümlü silindirik bir cisim fark etti. Görünüşü nedeniyle endişe oluşturan cismi görenler durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, güvenlik önlemi alarak çevreyi güvenlik şeridiyle kapattı ve sahile girişleri geçici olarak kontrol altına aldı. İlk incelemelerde cismin ne olduğuna dair net bir tespit yapılamadı; detaylı araştırma başlatıldı. Vatandaşlardan da cismin bulunduğu bölgeden uzak durmaları istendi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SİNOP