Sinop'ta Ev Yangını: Maddi Hasar Oluştu

Sinop'un Erfelek ilçesinde iki katlı bir ev alevlere teslim oldu.

Yangın, gece saatlerinde Erfelek ilçesine bağlı Akçaçam köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köy sakinlerinden Naim Ö.'ye ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, köyde paniğe yol açtı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP