Sinop'ta Etil Alkol Operasyonu: 40 Litre Ele Geçirildi
Sinop'un Erfelek ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 40 litre etil alkol ve diğer kaçak malzemeler ele geçirildi. Bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Sinop'un Erfelek ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 40 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Erfelek ilçesinde yapılan aramalarda 40 litre etil alkol, 1 adet 50 ml alkol aroması ve 1 adet alkol test kiti ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa