Sinop'ta Etil Alkol Operasyonu: 40 Litre Ele Geçirildi

Sinop'un Erfelek ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 40 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Erfelek ilçesinde yapılan aramalarda 40 litre etil alkol, 1 adet 50 ml alkol aroması ve 1 adet alkol test kiti ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP