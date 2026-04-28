Sinop'ta "Eğitim Güvenliği Toplantısı" gerçekleştirildi.

Sinop Valiliği'nde düzenlenen toplantıda, İçişleri Bakanlığı'nın çocuk ve eğitim güvenliği genelgesi doğrultusunda okullarda alınacak güvenlik tedbirleri kapsamlı şekilde ele alındı. Risk analizi temelli planlamalar ve erken uyarı mekanizmalarının etkin uygulanması, okul yönetimleri ile kolluk kuvvetleri ve ilgili kurumlar arasında hızlı ve sürekli koordinasyonun sağlanması konuları toplantının ana başlıklarını oluşturdu. Ayrıca fiziki güvenlik, insan faktörü, dijital ortam ve kurumsal süreçleri kapsayan çok katmanlı güvenlik yaklaşımının güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantıda, şiddet eğilimi, sosyal uyum problemleri ve dijital tehditlerin erken tespiti için izleme ve değerlendirme çalışmalarının artırılması kararlaştırıldı.

Öğrencilerin psikolojik güvenliğinin korunması, akran zorbalığına karşı rehberlik ve psikososyal destek hizmetlerinin etkinleştirilmesi de gündeme geldi. Okul çevrelerinde metruk yapılar ve risk unsurlarına yönelik denetimlerin artırılması, okullarda kamera sistemleri ile kontrollü giriş-çıkış uygulamalarının güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca okul giriş-çıkış saatlerinde kolluk kuvvetlerinin görünürlüğünün artırılması, devriye faaliyetlerinin sıklaştırılması ve siber güvenlik kapsamında sosyal medya ile dijital platformların daha etkin takip edilmesi kararlaştırıldı. Siber zorbalık ve tehdit içeriklerine karşı hızlı müdahale mekanizmalarının geliştirilmesi, kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve düzenli değerlendirme toplantılarının sürdürülmesi de toplantıda ele alınan diğer konular arasında yer aldı.

Son olarak öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik güvenlik farkındalığı ve bilinçlendirme çalışmalarının yaygınlaştırılması vurgulandı. Toplantıya Vali Mustafa Özarslan ve ilgili kurum müdürleri katıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı