Sinop'ta Devrilen Traktör Sürücüsünü Hayatından Etti

Sinop'ta Devrilen Traktör Sürücüsünü Hayatından Etti
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Sinop'un Erfelek ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 65 yaşındaki sürücü Rafet Durdu, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası sağlık ekipleri ve jandarma olay yerine sevk edildi, Durdu'nun ailesi büyük üzüntü yaşadı.

Sinop'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Erfelek ilçesine bağlı Hamidiye köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rafet Durdu (65) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonucu sürücü traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Rafet Durdu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası Durdu'nun ailesi ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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