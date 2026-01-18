Haberler

Sinop'ta kara yolunda ağaç devrildi

Sinop'ta kara yolunda ağaç devrildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Türkeli ile Ayancık ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda devrilen ağaç nedeniyle trafik aksadı. Sürücüler hızlı bir müdahale ile ağcı yolculardan kaldırdı ve ulaşım yeniden sağlandı.

Sinop'un Türkeli ile Ayancık ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda ağaç devrildi.

Kara yolunda devrilen ağaç nedeniyle yol ulaşıma kapandı. O esnada otomobili ile yoldan geçen bir sürücü, ağacın devrileceğini anlayıp aracını durdurdu. Olayın ardından bölgede bulunan vatandaşlar, devrilen ağacı yoldan kaldırarak ulaşımın yeniden sağlanması için yoğun çaba gösterdi.

Ağacın üzerine düşeceğini son anda fark ettiklerini belirten Adem Ünal, "Yaklaşık 10 saniye arayla üzerimize gelecekti. Fark ettiğimiz an hemen durduk. Arkamızdan gelen araçlar da durdu. Hep birlikte odun motoru ile ağacı bölerek yoldan kaldırmayı başardık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yol, yapılan müdahalenin ardından kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu! Anne de baba da 17 yaşında

Çöpte bebek cesedi! İncelemede ortaya çıkan detay şoke etti
Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem

Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem
Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur

Ünlü oyuncunun ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
50 kişinin partilediği daire çöktü! Onlarca kişi yaralandı

Büyük facia! Partiye onlarca kişi katılınca dairenin zemini çöktü
Çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu! Anne de baba da 17 yaşında

Çöpte bebek cesedi! İncelemede ortaya çıkan detay şoke etti
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı

Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma personeli tutuklandı
Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı

Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı