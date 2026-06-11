Haberler

Sinop'ta otomobil kapısına çarpan motosikletli yaralandı

Sinop'ta otomobil kapısına çarpan motosikletli yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta cadde üzerinde duran bir otomobilin aniden açılan kapısına çarpan motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken polis inceleme başlattı.

Sinop'ta cadde üzerinde duran aracın aniden açılan kapısına çarpan motosikletli yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Kefevi Mahallesi Hakimiyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde duraklama yapan H.K. idaresindeki 57 EH 628 plakalı otomobilin sağ yolcu koltuğundaki H.K. kapıyı açtı. O sırada otomobilin sağından geçen E.A. yönetimindeki 57 ACS 249 plakalı motosiklet, aniden açılan kapıya çarparak devrildi.

Kazada yere düşerek hafif şekilde yaralanan motosikletlinin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü çiftten çok konuşulacak restoran pozu

Sınır tanımayan aşk! Ünlü şarkıcıya herkesin içinde bunu yaptı

CHP'de yeni ihraç dalgası! Hedefte bu kez belediye başkanları var

Taşlar yerinden oynayacak! Kılıçdaroğlu'ndan yarın için büyük hazırlık
Altın yatırımcılarına 'toplayın' çağrısı

Altın yatırımcılarına "toplayın" çağrısı
Cemre Baysel'den üzen haber! Yeniden bıçak altına yatacak

Ünlü oyuncudan üzen haber! Yeniden bıçak altına yatacak
Dünya Kupası öncesi kriz! Saatler kala yasakladılar

Dünya Kupası öncesi kriz! Saatler kala yasakladılar
Dünya Kupası'na yıldırım engeli: Maçlar ertelenebilir

Herkes diken üstünde! Dünya Kupası'nda maçlar ertelenebilir
Arda ve Kenan listede! Dünya Kupası'na damga vuracaklar

Yine göğsümüzü kabarttılar!