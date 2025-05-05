Sinop'ta 40 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri, yaptığı operasyon sonucunda 40 litre etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı.
Sinop'ta 40 litre etil alkol ele geçirildi.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 40 litre etil alkol Ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa