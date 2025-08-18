Sinop'ta 30 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Sinop'ta 30 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
Güncelleme:
Sinop'ta yapılan operasyonda 30 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sinop'ta 30 Litre etil alkol ele geçirildi. 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gerze ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 30 Litre etil alkol ele geçirildi. Olay sonrası 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
