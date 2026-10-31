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Sinop DKMP, jandarma personeline Kara Avcılığı Kanunu eğitimi verdi

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Sinop DKMP, jandarma personeline Kara Avcılığı Kanunu eğitimi verdi
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Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, jandarma personeline 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında eğitim verdi. Eğitimde avlanma esas ve yasakları, yaban hayatının korunması, kaçak avcılıkla mücadele ve mevzuatın sahada uygulanması aktarıldı.

Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü tarafından, jandarma personeline yönelik 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında eğitim verildi.

Doğal yaşamın korunması ve yaban hayatının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen eğitimde, jandarma teşkilatına kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar detaylı bir şekilde aktarıldı. Eğitim programında; avlanma esas ve yasakları, yaban hayatının korunması, kaçak avcılıkla mücadele yöntemleri ve ilgili mevzuatın sahada etkin bir şekilde uygulanması konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Sinop DKMP Müdürlüğü yetkilileri, doğal yaşamın korunması ve mevzuat hükümlerinin eksiksiz uygulanabilmesi adına kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilerek kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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