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Sinop Boyabat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

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Sinop Boyabat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde narkotik ekiplerince yürütülen çalışmada 2 kilo 892 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, adli makamlara sevk edilmesinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde narkotik ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada 2 kilo 892 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken,gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Boyabat ilçesinde çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada 2 kilo 892 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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