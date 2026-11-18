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Sinop'ta 68 yaşındaki bir kişi, yaşadığı evde ölü bulundu.

Olay, Boyabat ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 68 yaşındaki Hüseyin C.'den bir süre haber alamayan yakınları ve komşuları durumu yetkili kurumlara bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, itfaiye yardımıyla kapısını açarak girdikleri evde Hüseyin C.'yi hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şahsın şüpheli bulunan ölümüyle ilgili güvenlik güçlerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı