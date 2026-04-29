Sınır kapısında tropikal kelebek pupası ele geçirildi

Edirne Kapıkule karşısındaki Bulgaristan'ın Kaptan Andreevo sınır kapısında çantalarla Türkiye'ye sokulmak istenen 530 kelebek pupası (koza) ele geçirildi.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'na gelen Bulgaristan plakalı yolcu otobüsü detaylı aramaya sevk edildi. Yolcu bölümünde bir koltuğun altında kutu içerisinde poşetlere sarılı halde toplam 530 adet tropikal kelebek pupası tespit edildi.

Ele geçirilen pupaların, koleksiyon ve dekoratif amaçlarla talep gören egzotik kelebek türlerine ait olduğu değerlendirildi. Canlı yaşam formu niteliği taşıyan pupaların uygun şartlarda korunması için uzman kurumlara teslim edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili otobüs sürücüsü hakkında işlem başlatılırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - EDİRNE

