Haberler

Sınır kapısında tropikal kelebek pupası ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Kapıkule karşısındaki Bulgaristan'ın Kaptan Andreevo sınır kapısında çantalarla Türkiye'ye sokulmak istenen 530 kelebek pupası (koza) ele geçirildi.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'na gelen Bulgaristan plakalı yolcu otobüsü detaylı aramaya sevk edildi. Yolcu bölümünde bir koltuğun altında kutu içerisinde poşetlere sarılı halde toplam 530 adet tropikal kelebek pupası tespit edildi.

Ele geçirilen pupaların, koleksiyon ve dekoratif amaçlarla talep gören egzotik kelebek türlerine ait olduğu değerlendirildi. Canlı yaşam formu niteliği taşıyan pupaların uygun şartlarda korunması için uzman kurumlara teslim edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili otobüs sürücüsü hakkında işlem başlatılırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB davasında gerginlik! İmamoğlu çileden çıkıp bağırdı: Bu söylenenler çok ayıp

İBB davasında gerginlik! İmamoğlu çileden çıkıp bağırdı
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

Taraftar havalara uçacak! Dries Mertens geri dönüyor

Geri dönüyorlar!

Son kez Samandıra'ya giden Tedesco'nun zor anları

Yıllarca unutulmayacak görüntü!

İBB davasında gerginlik! İmamoğlu çileden çıkıp bağırdı: Bu söylenenler çok ayıp

İBB davasında gerginlik! İmamoğlu çileden çıkıp bağırdı
Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler

Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler
Arda Güler'den 1000 öğrenciye sürpriz! Beğeni yağıyor

Tam 1000 tane yolladı! Öğrenciler için yaptığına beğeni yağıyor