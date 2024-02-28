Singapur'da eski nişanlısını boğarak öldüren kişi asılarak idam edildi

Singapur'da 2019'dan bu yana ilk idam cezası uygulandı. Singapur'da eski nişanlısını bir otel odasında boğarak öldüren Bangladeş vatandaşı 35 yaşındaki Ahmed Salim'in bugün idam edildi.

ESKİ NİŞANLISINI BOĞARAK ÖLDÜREN ADAM ASILDI

Singapur Polis Kuvvetleri(SPF) tarafından yapılan açıklamada, 2018 yılında bir otel odasında eski nişanlısını boğarak öldüren ve daha sonra çıktığı mahkeme tarafından idam cezasına çarptırılan Salim'in bugün asılarak infaz edildiği bildirildi.

2020 YILINDA İDAM CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Salim, mahkeme tarafından 2020 yılında idam cezasına çarptırılmıştı. Mahkemenin kararı sonrası Cumhurbaşkanlığı özel affına başvuran Salim'in başvurusu reddedilmişti.