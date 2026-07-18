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Sındırgı'da trafik kazasında sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı

Sındırgı'da trafik kazasında sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücü S.K. yönetimindeki araç şarampole uçtu. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, hastaneye sevk edildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Sındırgı - Simav yolu üzerinde S.K. yönetimindeki 35 AU 6746 plakalı araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole uçtu. Kaza ihbarı üzerine olay mahalline itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza mahallinde araç içinde sıkışan sürücü S.K. itfaiye ekipleri tarafından araçtan yaralı olarak çıkarılıp, 112 sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevki sağlandı. Kazaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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