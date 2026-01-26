Sincik'te kapalı köy yolu kalmadı
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan köy yolları bir bir açılıyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, Aksu Köyü'nün Türmüşan Mezrası'na kadar ulaşan ekipler tüm kapalı yolları açmayı başardı.
İlçe merkezinde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, yüksek kesimlerde yer yer 2 metreyi buldu.
Ekipler ilçenin en uzak noktalarından biri olan Aksu Köyü'nün Türmüşan Mezrası'na kadar ulaşarak çalışmaları tamamladı. Yapılan çalışmaların ardından ilçe genelinde kapalı köy yolu kalmadığı belirtildi. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa