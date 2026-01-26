Haberler

Sincik'te kapalı köy yolu kalmadı

Güncelleme:
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan köy yolları bir bir açılıyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, Aksu Köyü'nün Türmüşan Mezrası'na kadar ulaşan ekipler tüm kapalı yolları açmayı başardı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan köy yolları bir bir açılıyor.

İlçe merkezinde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, yüksek kesimlerde yer yer 2 metreyi buldu.

Ekipler ilçenin en uzak noktalarından biri olan Aksu Köyü'nün Türmüşan Mezrası'na kadar ulaşarak çalışmaları tamamladı. Yapılan çalışmaların ardından ilçe genelinde kapalı köy yolu kalmadığı belirtildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
