Makas atan kamyonet zincirleme kazaya neden oldu

Ankara'nın Sincan ilçesinde makas atan kamyonet bir otomobile çarptı, savrulan otomobil de başka bir otomobile çarptı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, Sincan ilçesine bağlı Ayaş-Ankara yolundan meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kamyonet makas attığı esnada bir otomobile çarptı. Otomobil çarpışmanın etkisiyle savrularak bir otomobile daha çarptı. Otomobile çarpan kamyonet sürücüsü hiç durmadan olay yerinden uzaklaştı. Kaza maddi hasar ile atlatıldı. Otomobil sürücüleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olaya ilişkin polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - ANKARA

