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Sincan’da lise öğrencileri arasındaki kavga kamerada

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Ankara’nın Sincan ilçesinde lise öğrencisi iki grup arasında çıkan yumruklu ve tekmeli kavga kameraya yansıdı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde lise öğrencisi iki grup arasında çıkan yumruklu ve tekmeli kavga kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Saraycık Mahallesi'nde lise öğrencisi iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine öğrenciler birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Çevrede bulunan ve yine aynı okulun öğrencileri oldukları öğrenilen bazı öğrenciler, araya girerek tarafları ayırdı. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavganın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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