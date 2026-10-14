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Sincan'da kontrolden çıkan otomobil takla attı, yaralılar hastaneye kaldırıldı

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Ankara'nın Sincan ilçesinde Ayaş yolu üzerinde akşam saatlerinde bir otomobil takla atarak yol kenarına savruldu. Çevre sakinlerinin ihbarıyla yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir otomobil takla atarak yol kenarına savruldu, yaralıların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kaza, Ankara'nın Sincan ilçesinde Ayaş yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı bir otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atarak yol kenarına savruldu. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerine gelmesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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