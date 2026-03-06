Ankara'da fabrika yangını

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan kapı ve pencere imalat atölyesinde yangın çıktı.

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesi, Ahi Evran Mahallesi, Çatalca Caddesi üzerinde bulunan kapı ve pencere imalat atölyesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak çevredeki işletmelere sıçraması önlendi. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, imalat atölyesinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı