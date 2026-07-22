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Hırsızlık için girdiği fabrikada suçüstü yakalandı

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Ankara'nın Sincan ilçesinde bir fabrikaya hırsızlık amacıyla giren şüpheli suçüstü yakalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda şüpheli gözaltına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir fabrikaya hırsızlık amacıyla giren şüpheli suçüstü yakalandı.

İddialara göre, Sincan ilçesinde bir fabrikaya hırsızlık amacıyla giren şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelinin yakalanma anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şüpheli gözaltına alınırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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