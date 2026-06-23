Dağ yolunda kaybolan genç çift sağ olarak bulundu

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Demirciköy beldesi Öreyler mahallesinde gece saatlerinde kaybolduğu bildirilen genç çift, sürdürülen arama çalışmaları sonucu sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, saat 22.30 sıralarında hareket eden Birol Turan (29) ve Zülal Turan'ın (29), dağ evinde yaşayan babalarını ziyaret etmek amacıyla Simav Dağı'na çıktıkları ve bir süre sonra kendilerinden haber alınamadığı yönünde ihbar yapıldı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmaları sonucunda, saat 07.45 sıralarında genç çifte ait aracın çamura saplandığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda Birol Turan ve Zülal Turan sağ olarak bulundu.

Yetkililer, olayda görev alan tüm ekiplerin koordineli ve özverili çalışmaları sayesinde çiftin sağ salim bulunduğunu belirterek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı