Silvan'da Zırhlı Polis Araçına Çarpan Otomobilde 3 Yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde otomobilin zırhlı polis aracına çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil, zırhlı polis aracına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Sercan A., Nurullah A. ve Murat S., sağlık ekiplerince Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR