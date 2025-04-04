Silvan'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobildeki sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Çavuş Damı Mahallesi mevkisinde dün gece saatlerinde 72 EC 561 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa