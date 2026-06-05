Diyarbakır'da sebze yüklü kamyonetin tekeri patladı: Kasadan savrulan ürünler yolu trafiğe kapattı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meyve ve sebze yüklü kamyonetin seyir halindeyken tekeri patladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken sebzelerin döküldüğü yol bir süre ulaşıma kapandı.

Olay, Silvan ilçesi Eskiocak köyü yakınlarında meydana geldi. Batman'dan Silvan ilçesine meyve-sebze taşıyan kamyonetin sağ arka tekeri seyir halindeyken patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonet savrulunca kasada bulunan meyve ve sebzeler yola savruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yola dağılan meyve ve sebzeler nedeniyle trafik bir süre durdu. Araç trafiği, caddenin temizlenmesinin ardından yeniden sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı