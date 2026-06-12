Haberler

Silvan'da 2 dönümlük ekili alan kül oldu

Silvan'da 2 dönümlük ekili alan kül oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan yangında iki dönümlük buğday ekili alan kül oldu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle alevler diğer alanlara sıçramadan söndürüldü.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan yangında iki dönümlük buğday ekili alan kül oldu.

Çardak Mahallesi'nde bulunan buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki ekili alanları tehdit ederek panik oluşturdu. Yangın ihbarının alınması üzerine olay yerine hızla itfaiye ekipleri sevk edildi. Hasat döneminde olunduğu için rüzgarın da etkisiyle hızla yayılma eğilimi gösteren yangına, itfaiye ekipleri zamanında bir müdahalede bulundu. Ekiplerin yoğun ve koordineli çalışması sayesinde alevler, çevredeki diğer tarım arazilerine ve konutlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda yaklaşık 2 dönümlük ekili buğday alanının zarar gördüğü bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır

ABD-İran savaşı bitiyor! Beklenen açıklama üçüncü ülkeden geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kendisini zorla askere götürmek isteyen seferberlik görevlilerini tekme tokat dövdü

Kendisini almaya gelen askerleri döverek tek tek yere indirdi
Fenerbahçe'ye sürpriz çağrı: Oosterwolde'yi bize satın

Fenerbahçe'ye sürpriz çağrı: Oosterwolde'yi bize satın
Kanada maçı öncesi Edin Dzeko'ya kötü haber

Maça dakikalar kala Dzeko'yu yıkan haber
Dizi final yaptı ünlü oyuncu Demet Özdemir tatile çıktı, kiraladığı teknenin fiyatı dudak uçuklattı

Dizi bitti tatile koştu! Lüks teknenin günlük fiyatı dudak uçuklattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi

CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi: Şu anda karşımda...
Eşi 280 bin TL maaş alan kocanın paylaşımı büyük tartışma yarattı

Eşi 280 bin TL maaş alan kocanın paylaşımı tartışma yarattı
Dişlerin yeniden çıkmasını sağlayan ilaç insanlar üzerinde test edilmeye başlandı

İmplant ve protezin sonu geliyor: Çığır açacak ilaç 4 yıla piyasada