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Diyarbakır'da kayıp şahsı arama çalışmaları ikinci gününde sürüyor

Diyarbakır'da kayıp şahsı arama çalışmaları ikinci gününde sürüyor
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde balık tutmaya giden Abdullah Yanık'tan haber alınamıyor. Çay kenarında bisikleti ve oltası bulunan şahsın bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde balık tutmaya gittikten sonra oltası ve bisikleti bulunan şahsı, Malabadi Çayı'nda arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Silvan ilçesi Çevriksu Mahallesi'nde Malabadi Çayı'na balık tutmaya giden Abdullah Yanık'tan haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, ANDA ve Diyarbakır ile Batman'dan itfaiye ekibi yönlendirildi. Çay kenarında Yanık'a ait bisiklet ve oltası bulundu. Dün akşam saatlerinde aramalarına ara veren ekip, sabahın ilk ışıkları ile birlikte arama çalışmalarına yeniden başladı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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