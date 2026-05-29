Silopi'de arazi kavgası: 7 yaralı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı. 5 kişi darp, 2 kişi silahla vuruldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Edinilen bilgilere göre, taraflar arasında arazi meselesi nedeniyle çıkan gerginlik kısa sürede kontrolden çıktı. Yaşanan kavgada 5 kişi darp sonucu yaralanırken, 2 kişi ise silahla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Silopi ve Cizre'deki hastanelere kaldırılırken, güvenlik güçleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
