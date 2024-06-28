Üye Girişi
Haberler

Silivri'de anız yangını! Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerliyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Silivri'de anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler evlere doğru ilerlemeye başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangınla mücadele devam ediyor.

Silivri Selimpaşa'da anız yakma nedeniyle çıkan yangın büyüdü. Yangında alevler yerleşim bölgesine yaklaşıyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevlere havadan da müdahale ediliyor.

SİLİVRİ'DEN ALEVLER YÜKSELDİ

Türkiye'nin dört bir yanından anız yangını haberleri gelmeye devam ediyor. Bilinçsiz şekilde yasak olmasına rağmen yakılan tarlalarda büyüyen alevler çevreye sıçrayarak faciaya yol açıyor. Bu defa alevlerin yükseldiği nokta Silivri oldu.

SÜRÜCÜLER DUMANLA KAPLI YOLDA KALDI

Kontrolsüz anız yakma nedeniyle çıkan yangın kısa sürede etkisi artırarak çevreyi sardı. Yolda ilerleyen sürücüler etrafın bir anda dumanla kaplandığını görünce araçlarının hızını düşürerek yavaş yavaş gitmeye başladı.

RÜZGAR NEDENİYLE YANGIN GİDEREK BÜYÜDÜ

Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hızlı bir şekilde söndürme çalışmalarına başlandı.

ALEVLER YERLEŞİM NOKTALARINA KADAR ULAŞTI

Ancak yükselen alevleri kontrol altına alınamadı. Giderek büyüyen yangının kısa sürede daha geniş alana yayılmasıyla çevredeki yerleşim yerleri risk altına girdi. Ekipler, söndürme çalışmalarına takviye olarak bölgeye helikopter istedi. Yangınla mücadele devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Selimpaşa İstanbul İtfaiye İtfaiye Acil Durum İstanbul 3.Sayfa Haberler

Karısına tecavüz etmeye çalışan arkadaşını öldürdü! Cinayet sonrası kahkahalar attı

Karısına tecavüz etmeye çalışan arkadaşını öldürdü! Cinayet sonrası kahkahalar attı

 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye 1'incisi oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye 1'incisi oldu

 Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Bakmadan Geçme

28-29 Haziran hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Ölüm Gecesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Fear The Fight Ölüm Gecesi filmi ne zaman, nerede çekildi? Aranan Adam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Wanted Man Aranan Adam filmi ne zaman, nerede çekildi? Düğün Dernek filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Düğün Dernek filmi ne zaman, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 28-29 Haziran 2024 Konya su kesintisi listesi! İstila: Zamanın Sonu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İstila: Zamanın Sonu filmi ne zaman, nerede çekildi? Joker filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Joker filmi ne zaman, nerede çekildi? Bebek Firarda filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bebek Firarda filmi ne zaman, nerede çekildi? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 28 Haziran Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 28-29 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi! Arka Sokaklar final mi yaptı? 28 Haziran Cuma Arka Sokaklar bitti mi, sezon finali mi yaptı? Hüsnü öldü mü? Arka Sokaklar Hüsnü Çoban ölüyor mu? Özgür Ozan diziden ayrılıyor mu? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 28-29 Haziran 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 28-29 Haziran Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 28-29 Haziran 2024 Antalya su kesintisi listesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad için 'Sayın' ifadesini kullanması dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad için "Sayın" ifadesini kullanması dikkat çekti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title