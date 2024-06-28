Silivri'de anız yangını! Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerliyor

Silivri Selimpaşa'da anız yakma nedeniyle çıkan yangın büyüdü. Yangında alevler yerleşim bölgesine yaklaşıyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevlere havadan da müdahale ediliyor.

SİLİVRİ'DEN ALEVLER YÜKSELDİ

Türkiye'nin dört bir yanından anız yangını haberleri gelmeye devam ediyor. Bilinçsiz şekilde yasak olmasına rağmen yakılan tarlalarda büyüyen alevler çevreye sıçrayarak faciaya yol açıyor. Bu defa alevlerin yükseldiği nokta Silivri oldu.

SÜRÜCÜLER DUMANLA KAPLI YOLDA KALDI

Kontrolsüz anız yakma nedeniyle çıkan yangın kısa sürede etkisi artırarak çevreyi sardı. Yolda ilerleyen sürücüler etrafın bir anda dumanla kaplandığını görünce araçlarının hızını düşürerek yavaş yavaş gitmeye başladı.

RÜZGAR NEDENİYLE YANGIN GİDEREK BÜYÜDÜ

Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hızlı bir şekilde söndürme çalışmalarına başlandı.

ALEVLER YERLEŞİM NOKTALARINA KADAR ULAŞTI

Ancak yükselen alevleri kontrol altına alınamadı. Giderek büyüyen yangının kısa sürede daha geniş alana yayılmasıyla çevredeki yerleşim yerleri risk altına girdi. Ekipler, söndürme çalışmalarına takviye olarak bölgeye helikopter istedi. Yangınla mücadele devam ediyor.