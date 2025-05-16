Silivri Devlet Hastanesi'nde Gerçekçi Yangın Tatbikatı Yapıldı

Silivri Devlet Hastanesi'nde Gerçekçi Yangın Tatbikatı Yapıldı
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Silivri Devlet Hastanesi'nde, muhtemel yangın durumlarına hazırlık amacıyla gerçeğini aratmayan bir yangın tatbikatı gerçekleştirilerek, hastane personelinin müdahale becerileri test edildi.

Silivri Devlet Hastanesi'nde gerçeğini aratmayan yangın tatbikatı

İSTANBUL - Silivri Devlet Hastanesi'nde muhtemel bir yangında izlenecek adımların uygulanabilirliği ve personelin müdahale becerilerinin artırılması amacıyla yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği mahsur kalan bir hasta, itfaiye ekiplerince başarıyla kurtarıldı.

Silivri Devlet Hastanesi'nde yangınlara karşı hazırlık seviyesini artırmak amacıyla her yıl düzenlenen yangın tatbikatı, bu yıl da gerçeğini aratmayacak bir senaryoyla gerçekleştirildi. Tatbikat, İstanbul İtfaiyesi ve hastane personelinin koordinasyonunda başarıyla tamamlandı. Senaryo gereği hastanenin bodrum katında başlayan yangına dakikalar içinde müdahale eden itfaiye ekipleri, yangının yayılmasını engelleyerek kontrol altına aldı. Yangın sırasında üst katlardaki bir odada mahsur kalan hasta, merdivenli araç sepetiyle güvenli şekilde tahliye edildi.

Tatbikat sayesinde yangın anında hastane personelinin ve destek ekiplerinin planlı ve hızlı müdahale süreçleri test edilirken, varsa eksikliklerin tespiti ve iyileştirilmesi hedeflendi. Silivri Devlet Hastanesi yönetimi, bu tür tatbikatların muhtemel acil durumlara hazırlıklı olmak adına büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF EKER - 3.Sayfa
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