Silivri'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı, Faaliyet Gözaltına Alındı

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İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri'de mangal yapan bir kişinin neden olduğu orman yangınının yaklaşık 7 saat süren müdahaleyle kontrol altına alındığını ve yangına sebep olan kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri'deki orman yangınının kontrol alındığını, yangına sebep olan kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Silivri'de, mangal yapan bir kişinin neden olduğu orman yangını, yaklaşık 7 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Silivri'de çıkan orman yangını, tüm kurumlarımızın hızlı ve koordineli müdahalesiyle kontrol altına alınmıştır. Başta süreci yakından takip eden Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı olmak üzere, yangınla mücadelede görev alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Yangının çıkmasına sebep olan kişi gözaltına alınmış olup, adli süreç devam etmektedir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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