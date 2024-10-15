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Silivri'de Pencereden Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Silivri'de Pencereden Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
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Silivri'de 3. kattaki evinin penceresinden düşen kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Silivri'de 3. kattaki evinin penceresinden düşerek ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

Olay dün saat 17.00 sıralarında Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Hüseyin Tufan Sokak'ta gerçekleşti. Olayda, G.S. isimli bir kadın, 3. kattaki evinin penceresinden düşerek ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şeritle olay yerinde güvenlik tedbiri aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan G.S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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