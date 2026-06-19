Haberler

Silivri'de otluk alanda yangın

Silivri'de otluk alanda yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Silivri'de henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan otluk alan yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri sevk edildi, müdahale sürüyor.

İstanbul'un Silivri ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangına itfaiye ekipleri müdahale etmeye başladı.

Yangın saat 15.00 sıralarında Silivri ilçesi Yeni Mahalle mevkiinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenden dolayı kuru alanda başlayan yangın rüzgarın etkisi ile geniş alana yayıldı. İhbar üzerine adrese çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı

Gözler ABD ve İran'a çevrilmişken İsrail'den sürpriz ateşkes

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi

Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar

İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte ifşa edilen o markalar
Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı

Ayağı kırıldıktan sonra ağzına sokmuşlardı! Ne olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Vedat'ın ardından bir golcü daha

Aziz Yıldırım çıldırdı! Vedat'ın ardından bir golcü daha
Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP’den istifa etti

Cemil Tuğay'ın ardından bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti
Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet'in elini öptü

Tahliye sonrası evine gelen Cübbeli Ahmet'i böyle karşıladı
Ünlü şarkıcı, hayranlarının konserlerde en ön sırada olmak için yaptığı iğrenç alışkanlığı açıkladı

Ünlü şarkıcı hayranlarının konserlerdeki iğrenç alışkanlığını açıkladı