Silivri'de otluk alanda yangın

İstanbul'un Silivri ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangına itfaiye ekipleri müdahale etmeye başladı.

Yangın saat 15.00 sıralarında Silivri ilçesi Yeni Mahalle mevkiinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenden dolayı kuru alanda başlayan yangın rüzgarın etkisi ile geniş alana yayıldı. İhbar üzerine adrese çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı