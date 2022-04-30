Silivri'de nesli tükenmek üzere olan 'balaban kuşu' bulundu - Haberler

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Silivri'de nesli tükenmek üzere olan 'balaban kuşu' bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Silivri'de nesli tükenmek üzere olan 'balaban kuşu' bulundu Silivri'de bir işyerinin bahçesinde nesli tükenmek üzere olan balaban kuşu bulundu.

Silivri'de nesli tükenmek üzere olan 'balaban kuşu' bulundu

İSTANBUL - Silivri'de bir işyerinin bahçesinde nesli tükenmek üzere olan balaban kuşu bulundu. Yaralı kuş yetkililerce koruma altına alındı.

Nesli tükenmekte olan kuşlar listesinde yer alan ve koruma altında bulunan balaban kuşu Selimpaşa'da bir işyerinin bahçesinde yaralı halde bulundu. Kızılay Silivri Şube Başkanı Emrah Aydın tarafından işyerinin bahçesinde fark edilen balaban kuşu, Silivri Belediyesi Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine teslim edildi. 'Balaban kuşu'nun Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Yusuf Eker - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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