Aniden suratına tekme yiyen köpek neye uğradığını şaşırdı! Saldırgan ise hiç oralı olmadı - Haberler

Aniden suratına tekme yiyen köpek neye uğradığını şaşırdı! Saldırgan ise hiç oralı olmadı Silivri'de bir kişi köpeğe tekme attı. Köpek, can havliyle kaçarken onu tekmeleyen kişi hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. O anlar bölgede bulunan güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı. İstanbul'da yolda duran köpeğin yanından geçen kişi durduk yere köpeğe tekme attı. Köpek, can havliyle kaçtı. Onu tekmeleyen kişi ise yoluna devam etti. POLİS SALDIRGANI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI Güvenlik kameralarıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medya platformlarında yayıldı. Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) Başkanı Erman Paçalı, suç duyurusunda bulundu. Polis, tekmeyi atan kişinin Abdullah Y. olduğunu belirledi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa Silivri 3. Sayfa Haberler

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