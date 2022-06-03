Aniden suratına tekme yiyen köpek neye uğradığını şaşırdı! Saldırgan ise hiç oralı olmadı - Haberler

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Aniden suratına tekme yiyen köpek neye uğradığını şaşırdı! Saldırgan ise hiç oralı olmadı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Silivri'de bir kişi köpeğe tekme attı. Köpek, can havliyle kaçarken onu tekmeleyen kişi hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. O anlar bölgede bulunan güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.

İstanbul'da yolda duran köpeğin yanından geçen kişi durduk yere köpeğe tekme attı. Köpek, can havliyle kaçtı. Onu tekmeleyen kişi ise yoluna devam etti.

POLİS SALDIRGANI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Güvenlik kameralarıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medya platformlarında yayıldı. Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) Başkanı Erman Paçalı, suç duyurusunda bulundu. Polis, tekmeyi atan kişinin Abdullah Y. olduğunu belirledi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Silivri 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (3)

Hakan Aksa:

saldıracağını düşünmüş olabilir. polis işini yapsın sokakta kaçaklar cirit atıyor onları yakalasınlar

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Mikail arman:

Yakalanınca örnek bir céda verilsin. Akli dengesi yerinde değilmiş modasına uyarak bu vicdansız psikopatda serbest bırakılmasın.Hayvanlara şiddet uygulayanlar née en cezaevine girmiyorlar ? Hayvanlarda can taşıyorlar.

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Yusuf Şen:

Hayvanlar Allahu teala nın sessiz kullarıdır. Yeryüzündekilere merhamet edin ki size merhamet edilsin. Allah hidayet etsin ağzı yok dili yok hayvanın. İnsan yeri geldiği zaman bile HAYVANdan aşağı yazık

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