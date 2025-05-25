Silivri'de Kafede Yangın: Faciadan Dönüldü

Silivri'de Kafede Yangın: Faciadan Dönüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri Selimpaşa Halasgargazi Caddesi'nde bir kafede çıkan yangın, müşterilerin tahliye edilmesiyle büyük bir faciadan dönüldü. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve olayda can kaybı yaşanmadı.

Silivri'de kafe alevlere teslim oldu: Faciadan dönüldü

İSTANBUL - Silivri'de bir kafede müşterilerin içeride olduğu sırada çıkan yangın paniğe neden oldu. Tahliye edilen kafe alevlere teslim edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Silivri Selimpaşa Halasgargazi Caddesi'nde bulunan bir kafede saat 20.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangının çıkmasıyla içeride bulunan müşteriler hemen dışarı çıkarıldı. Alevler kafeyi sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Yoğun çalışmaların ardından yangın, diğer kafelere sıçramadan kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kafeteryada ise büyük çapta hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF EKER - 3.Sayfa
Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko Avrupa şampiyonu

Fenerbahçe Avrupa şampiyonu
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi: Sykes-Picot anlaşması Suriye'yi böldü, bir daha yapmayacağız

ABD'li isim Osmanlıyı bölen gizli anlaşma için günah çıkardı
Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi

Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihleri belli oldu

Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Osimhen'den Boniface'e üstü açık otobüste mesaj: Bu kulüp çok büyük

Osimhen'den canlı yayınını izleyen dünyaca ünlü golcüye mesaj
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muharrem İnce'den dikkat çeken 3. yol mesajı

CHP'ye destek sözü veren Muharrem İnce'den sürpriz çağrı
Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler

Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler
Koca tır, TOGG'a arkadan çarptı; her gören aynı yorumu yaptı

Koca tır, TOGG'a arkadan çarptı; her gören aynı yorumu yaptı
Kemalpaşa'da Gürcü turist azaldı, esnaf zorda: Siftahsız dükkan kapatanlar var

Turistler gelmez oldu! Cennet gibi bölgede caddeler boş kaldı
Yeni araştırma altının dünyanın çekirdeğinden yüzeye sızdığını ispatladı

Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk
'Cennet Adana'dadır' diyen profesörün sözleri büyük tartışma yarattı

"Cennet o ilimizdir" diyen profesörün sözleri büyük tartışma yarattı
Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: CHP bizim bıraktığımız projeleri kapattı

Eski başkandan yaylım ateşi: Bıraktığımız projeleri kapattılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.