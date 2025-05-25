Silivri'de Kafede Yangın: Faciadan Dönüldü
Silivri Selimpaşa Halasgargazi Caddesi'nde bir kafede çıkan yangın, müşterilerin tahliye edilmesiyle büyük bir faciadan dönüldü. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve olayda can kaybı yaşanmadı.
Silivri'de kafe alevlere teslim oldu: Faciadan dönüldü
İSTANBUL - Silivri'de bir kafede müşterilerin içeride olduğu sırada çıkan yangın paniğe neden oldu. Tahliye edilen kafe alevlere teslim edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre Silivri Selimpaşa Halasgargazi Caddesi'nde bulunan bir kafede saat 20.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangının çıkmasıyla içeride bulunan müşteriler hemen dışarı çıkarıldı. Alevler kafeyi sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Yoğun çalışmaların ardından yangın, diğer kafelere sıçramadan kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kafeteryada ise büyük çapta hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.