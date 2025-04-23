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Silivri'de Deprem Sonrası Camiden Uyarı Anonsu

Silivri'de Deprem Sonrası Camiden Uyarı Anonsu
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İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası Piri Mehmet Paşa Camii'nden vatandaşlara uyarılar yapıldı. Hasarlı yapılara girilmemesi ve resmi uyarıların takip edilmesi gerektiği belirtildi.

Silivri'de bulunan Piri Mehmet Paşa Camii'nden depremle ilgili anons yapıldı.

İstanbul'un Silivri açıklarında 6,9 kilometre derinliğinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Silivri'de bulunan Piri Mehmet Paşa Camii'nden deprem ile ilgili anons yapıldı. Anonsta, "Saygıdeğer vatandaşlarımız, geçmiş olsun. Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmenizi kısa mesaj servisi SMS ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin" diye anons yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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