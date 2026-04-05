Silivri'de beton mikseri devrildi: 1 yaralı

İstanbul'un Silivri ilçesinde bir sürücü idaresindeki beton mikseri buğday tarlasına girerek devrildi. Yaşanan kazada hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Silivri ilçesi Beyciler mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, 34 HKH 650 plakalı beton mikserinin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce buğday tarlasına girdi ardından devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ekipler tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı