Silivri Başsavcılığının Kozinoğlu’nun ölümüne dair rapora itiraz edeceği öğrenildi

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapora, itiraz edeceği öğrenildi.

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun, 2011 yılında meydana gelen şüpheli ölümüne Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu (ATK) Morg İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan otopsi raporu ortaya çıkmıştı. Raporda, Kozinoğlu'nun zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi delillerin bulunmadığı, ölümün kalp hastalığı sonucu meydana geldiği bilgisi yer almıştı.

Başsavcılık rapora itiraz edecek

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapora itiraz edeceği öğrenildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından rapordaki tespitlerin daha ayrıntılı açıklanması ve değerlendirilmesi amacıyla genel kuruldan yeniden rapor tanzimi talebinde bulunulacağı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı