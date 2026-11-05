Silivri Başsavcılığının Kozinoğlu’nun ölümüne dair rapora itiraz edeceği öğrenildi

Silivri Başsavcılığının Kozinoğlu’nun ölümüne dair rapora itiraz edeceği öğrenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011’deki ölümüne dair ATK raporuna itiraz edecek. Başsavcılık, zehirlenme delili bulunmadığı ve ölümün kalp hastalığından olduğu tespitlerinin ayrıntılandırılması için kuruldan yeniden rapor isteyecek.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapora, itiraz edeceği öğrenildi.
Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun, 2011 yılında meydana gelen şüpheli ölümüne Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu (ATK) Morg İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan otopsi raporu ortaya çıkmıştı. Raporda, Kozinoğlu'nun zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi delillerin bulunmadığı, ölümün kalp hastalığı sonucu meydana geldiği bilgisi yer almıştı.
Başsavcılık rapora itiraz edecek
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapora itiraz edeceği öğrenildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından rapordaki tespitlerin daha ayrıntılı açıklanması ve değerlendirilmesi amacıyla genel kuruldan yeniden rapor tanzimi talebinde bulunulacağı kaydedildi.