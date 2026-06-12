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Bir teknede başlayan yangın diğerlerine de sıçradı: 6 tekne zarar gördü

Bir teknede başlayan yangın diğerlerine de sıçradı: 6 tekne zarar gördü
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Mersin'in Silifke ilçesi Narlıkuyu Mahallesi sahilinde bağlı bir teknede bilinmeyen nedenle çıkan yangın, yan yana bağlı 6 tekneye sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tekneler kullanılamaz hale geldi.

Mersin'in Silifke ilçesi sınırlarında sahilde bağlı teknede çıkan yangın paniğe neden oldu. Kıyıda bağlı bulunan teknelerden 6'sı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece ilçeye bağlı Narlıkuyu Mahallesi sahilinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, demirleyen teknelerden birinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yan yana bağlı bulunan diğer teknelere sıçradı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, alevlerin çevredeki diğer teknelere ve kıyıdaki alanlara sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangında 6 tekne zarar görerek kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla teknik ve adli incelemelerin sürdüğünü öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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