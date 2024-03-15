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Şili'nin Valparaiso Bölgesinde Çıkan Orman Yangınında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

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Şili'nin merkezindeki Valparaiso bölgesinde çıkan orman yangınında 2 kişi hayatını kaybetti, 20 ev küle döndü. Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi (Senapred) kırmızı uyarı verirken, bazı bölgeler tahliye edildi. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ise yangında 20 evin küle döndüğünü açıkladı.

Şili'nin Valparaiso bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 20 ev küle döndü.

Şili'nin merkezindeki Valparaiso bölgesinde çarşamba akşamı çıkan orman yangınları, evlere sıçradı. Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi (Senapred) kırmızı uyarı verirken, bazı bölgeler tahliye edildi. Yetkililer bir evde 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını aktardı. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ise yaptığı açıklamada, bölgedeki yangında 20 evin küle döndüğünü ifade etti.

Öte yandan, Valparaiso'da Şubat ayı başlarında çıkan orman yangınlarında 134 kişi hayatını kaybetmiş, 8 binden fazla ev yıkılmıştı. - SANTİAGO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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