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Şili'de Mapocho Nehri taşınca Talagante'de mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı

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Şili'nin orta kesiminde şiddetli yağış etkili oldu, Mapocho Nehri taştı; Talagante'nin büyük bölümü sular altında kaldı ve çok sayıda kişi evlerinde mahsur kaldı. Polis, insanları ve evcil hayvanları helikopterle kurtardı, kurtarılanlar güvenli alanlara tahliye edildi.

Güney Amerika ülkesi Şili'de Mapocho Nehri'nin taşması sonucu Talagante şehrinde meydana gelen selde mahsur kalanlar, helikopterle kurtarıldı.

Şili'nin orta kesiminde şiddetli yağış etkili oldu. Mapocho Nehri'nin taşması Talagante şehrinin büyük bir bölümü sular altında kaldı. Çok sayıda kişi evlerinde mahsur kaldı. Polis, Mapocho Nehri kıyısında yaşayan ve gece boyunca hızla yükselen sulara hazırlıksız yakalanan insanları ve evcil hayvanları kurtarmak için helikopter kullandı. Sel sularında mahsur kalanlar, helikopterle günveli bölgelere tahliye edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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